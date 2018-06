Rincón: denunció que su bebé murió por mala praxis

“Tuve todos los controles, me dieron muy bien las ecografías, pero por un tema de hipertensión me derivaron a Cutral Co para una cesárea, la que terminan haciendo después de que se les complicara el parto normal”, explicó Soledad García (34) en una entrevista con LM Neuquén, acompañada por uno de sus abogados, José Miranda. El otro patrocinante es Fabián Flores.

Explicó que su embarazo transcurrió con normalidad en Rincón de los Sauces, donde reside, y que la derivaron porque requería un parto por cesárea.

El joven herido permanece internado en el hospital de Cutral Co. El joven herido permanece internado en el hospital de Cutral Co.

Detalló que el 11 de julio de 2016 ingresó al hospital de Cutral Co cerca de las 14 y que recién a las 18 intentaron practicarle un parto natural, cuando había sido derivada por cesárea. Afirmó que en ese intento de parto los médicos le destrozaron los huesos del cráneo a su bebé por la fuerza que hicieron para sacarlo y luego decidieron ir a cesárea.

“Lo tiraban de la cabeza de tal forma que casi me hacen caer de la camilla”, expresó García y agregó: “Cuando nació por la cesárea su cabeza estaba muy hinchada y me lo derivaron a Neuquén”.

La mujer sostuvo que a partir de ese momento, su hijo quedó débil y necesitó tratamiento, pero que el 27 de enero de 2017 falleció producto de las lesiones del parto.

Sus abogados presentaron la denuncia en la fiscalía de Cutral Co con una serie de pruebas para que dos médicos sean acusados de mala praxis. Un testigo clave es la pareja de la mujer, quien presenció el parto.

“Lo tiraban de la cabeza al bebé y una mujer se me subió al vientre. Creo que ahí le rompieron la cabeza. Sus huesitos quedaron deformes. Mi bebé quedó muy frágil”, dijo Soledad García, madre denunciante

LEÉ MÁS

"La mujer tiene derecho a elegir la posición de parir"

Las denuncias por violencia obstétrica se podrán hacer en la Defensoría