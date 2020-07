Rincón: el agua socavó la Ruta 5 y la localidad sigue aislada

Agregó que que la ruta 6 y 8 con salida a San Patricio de El Chañar está intransitable, sin señal de celular y con muy baja circulación por lo que se torna muy peligroso circular por ese camino.

Aravena solicitó que "nadie salga para allá porque no se puede, muchas veces la gente no entiende". La situación por el temporal es muy preocupante ya que "hay pacientes oncológicos que deberán interrumpir el tratamiento" e indicó que "no tenemos caminos habilitados para casos de urgencia".

Municipalidad de Rincón de los Sauces INFO DE INTERES: ESTADOS DE RUTA 23/07/20 hora 09:30RUTA 17: Añelo- Plaza Huincul - Transitable c/ precaución... Posted by Municipalidad de Rincón de los Sauces on Thursday, July 23, 2020

Desde Defensa Civil de Rincón indicaron que hay personal petrolero -que realiza la rotación- en la zona de los retenes a la espera de novedades por el tránsito.

Al respecto de la situación que se vive en esa región por el temporal, el gobernador Omar Gutiérrez indicó que "anoche (miércoles) estuvimos trabajando junto con el municipio y Vialidad Provincial hasta última hora para salvaguardar a un camión en zona de los caracoles".

Indicó, durante la conferencia brindada en Casa de Gobierno, el mandatario provincial ratificó "la decisión de la Provincia de construir el puente (algo similar al realizado en Challaco) sobre la ruta de Rincón para que no queden más incomunicado". Gutiérrez aseguró que se llamaría a licitación en las próximas semanas.