Rincón de Emilio se queda sin agua y luz por una deuda millonaria: el listado de morosos

"Debido a la gran cantidad de deuda, más de $7 millones de pesos, la Cooperativa no ha podido cancelar facturas de electricidad (CALF) de dos suministros (periodo Febrero). Es por ese motivo que de un momento a otro nos quedaremos sin el suministro eléctrico , y por ende dejara sin bombeo de agua a nuestro barrio", reza una misiva firmada por el tesorero en la que adjunta un aviso de suspensión del servicio enviado por Calf, con fecha del 26 de abril de 2023.

En el mail enviado por la cooperativa CALF se hace hincapié en las facturas pendientes de pago, al tiempo que advierten que si no las abonan en el plazo de 48 horas este viernes interrumpirán los servicios .

En diálogo con Canal 7, Sergio Sanfilippo, referente de la Cooperativa Rincón de Emilio expresó: "Van a cortar el agua porque la Cooperativa del barrio debe dos facturas a la Cooperativa Calf. Nos llegó un aviso de retiro de medidor. Esto se debe a que los vecinos tienen una deuda abultada de más de 7 millones de pesos. No quieren pagar, no sé si están enojados o cuál es el problema", manifestó.

"Esto ha traído un desfinanciamiento total de la Cooperativa que no tiene relación con el Estado, es una cooperativa netamente de vecinos que llevamos adelante la cooperativa ad honorem. Hay momentos en que no da para más y este es uno de ellos", indicó.

A la hora de darle una explicación al fenómeno, Sanfilippo postuló: "Tenemos un barrio donde el 40 por ciento son inquilinos. Por ahí a los inquilinos no les interesa, no son propietarios de las casas. Tenemos gente que tiene 8 ó 9 departamentos alquilados por 400 mil pesos, hay gente que hace tres años que no paga. Hay funcionarios públicos, hay de todo".

tesorero.jpg

"Hemos tenido varias charlas con el Ente Provincial de Agua Saneamiento (EPAS) para pasar la cooperativa porque esto se va de las manos y ninguno está full time. Esto se ha hecho grande, por eso creo que el EPAS se tiene que hacer cargo porque no se puede manejar más casi mil socios con cuatro empleados y 6 o 7 personas que trabajan ad honorem", advirtió.

"Hemos pedido una reunión con el intendente para explicarle la situación. Esta es una maldad que va a venir bien para que la gente se despierte y que se den cuenta los funcionarios que Rincón de Emilio existe", concluyó.

El comunicado y el listado

"Recuerde que los vencimientos atrasados generan intereses por pago fuera de término. Se solicita enviar detalle de los comprobantes una vez abonados y constancia de transacción al mail de referencia a fin de realizar una correcta importación y evitar la suspensión del servicio", agrega la advertencia.

Por otro lado, circuló un listado de morosos para el servicio de agua potable. Entre otros figura Jorge Gastón Sobisch, el hijo del ex gobernador de Neuquén - Jorge Omar Sobisch-, con una deuda de 41,806 pesos.

tesorero 2.jpg

Además en dicha lista, se repite seis oportunidades el nombre de Sebastian Luis Lacava con una deuda total de 153.500 pesos. Ese apellido se replica con los nombre de Luciano Juan Manuel y Pablo Gustavo, con tarifas sin abonar por 24,730 y 18,748 pesos respectivamente.

listado rincon emilio 01

listado rincon emilio 02