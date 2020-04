Rincón suaviza la cuarentena, pero sigue la ley seca

“La medida no es contra la gente que tomaba alcohol en el ámbito familiar. No es que no queremos que en Rincón no se tome alcohol. Acá no es únicamente la violencia de género, sino que pasa por índices más complejos”, dijo Sepúlveda

Justificó la medida en que “no hay un protocolo para salvaguardar a las víctimas de violencia en general intrafamiliar. Este es el único índice que no bajó. En este contexto, el que era violento, con alcohol en la mano, puede llegar a límites inesperados o impensados que nosotros no queremos que pase”.

“Prefiero que se enojen y nos insulten de la manera que lo hacen por no poder ir a comprar una cerveza y no porque somos inoperantes porque tenemos un caso extremo en Rincón. A los que dicen que esto está mal, que me digan de qué manera salvaguardamos a las víctimas”, señaló.

En declaraciones radiales, la intendenta dijo que el lunes algunos comercios podrán hacer ventas telefónicas o por internet, pero se controlará la circulación de las personas que se encargarán de llevar las mercaderías a los domicilios.

En ese sentido, Sepúlveda informó que los repartidores, además de tener que exhibir el permiso de circulación, deberán adjuntar una copia de la licencia comercial. Los comercios, por su parte, deberán garantizar la “salubridad y seguridad” en la entrega de los productos en base a un protocolo.

Sepúlveda dijo además que el Municipio se encuentra analizando la posibilidad de aplicar medidas de alivio a los contribuyentes más afectados por el parate de la cuarentena.

También anunció que el Municipio habilitará una aplicación móvil que permitirá abonar las tasas.

