Rioseco denuncia que el presupuesto 2021 es "del ajuste"

El ex intendente de Cutral Co se mostró en desacuerdo con el presupuesto provincial al alegar que “el plan de recuperación post Covid-19 no puede ser de ajuste tiene que ser expansivo, como lo fue el plan Marshall de posguerra” con preponderancia de la obra pública masiva, con un plan industrial y con mayor exigencia a petroleras para que apliquen un plan agresivo de perforación.

Rioseco se mostró contrariado con el proyecto de Ley que presentó el Ejecutivo en cuanto a la falta de previsión de una partida destinada a la recomposición salarial de los estatales. Sobre todo, teniendo en cuenta que “el 2021 será un año con alta expectativa inflacionaria” y que “la Provincia adeuda los incrementos por IPC previstos para este año 2020”.

Se refirió a la deuda pública provincial, que “para el próximo año se incrementará en un 24%” al subrayar que el gobernador Omar Gutiérrez “tiene previsto un nuevo endeudamiento por 23.120 millones de pesos, más los 140 millones de dólares de la ley de Emergencia Sanitaria 3230”.

Rioseco agregó: “Es preocupante que el gobierno de la provincia necesite tomar nuevo endeudamiento para poder funcionar y llevar adelante su plan de gobierno”.