Rioseco: "Neuquén tiene de todo, lo que falta es un plan"

¿Creen que está equivocada la política para Vaca Muerta?

Va más allá de Vaca Muerta, porque son 60 años de explotación petrolera y nunca hubo un plan. Se quedaron cortos a la hora de valorizar en origen nuestro petróleo, lo entregaron crudo. No generaron destilerías ni parques químicos para darles valor agregado a los recursos naturales y generar empleos. Eso les pensamos exigir a las petroleras cuando firmen los nuevos convenios piloto. La renta petrolera es cíclica y, en los momentos de oro, hay que aprovechar para diversificar la economía.

¿Estamos en un momento de oro?

Relativamente, porque el valor del dólar pasó de 20 a 40 pesos, que es un crecimiento del ciento por ciento en recursos para Neuquén y el petróleo está en un sendero de 60 dólares. Son momentos estratégicos y queremos apoyar otras actividades, fundamentalmente el turismo, que es la segunda Vaca Muerta.

¿Eso forma parte del plan de gobierno que propone?

Y resolver el problema de las tomas y las tierras productivas para los crianceros, que no sea un negocio inmobiliario. También discutir un nuevo modelo educativo, donde no se naturalice que no haya clases, con paritarias justas y libres en enero y ser previsibles para que no haya huelgas. Eso hicimos en Cutral Co, no estamos inventando nada. Tenemos un proyecto sólido, porque se viene un nuevo ciclo en Neuquén y Argentina.

¿Esta elección puede marcar tendencia a nivel nacional?

Va a influir en el año electoral, por eso hay mucho interés nacional e internacional. Somos el faro del mundo por Vaca Muerta, que es la principal fuente de recursos de Argentina y hasta la ponen de garantía para la deuda externa. Tener gas no convencional para 400 años y petróleo para 200 es una herramienta enorme para transformar la vida de los neuquinos y van a jugar todos los actores nacionales en esta elección.

¿Cristina Fernández va a venir en la campaña?

No sabemos. Estuve con ella hace un mes y quedamos en encontrarnos. Está muy contenta con la unidad, porque se hizo un gran esfuerzo en Neuquén, sobre todo del justicialismo, que cedió la candidatura a gobernador con un extrapartidario.

Varios candidatos hacen campaña criticándolo, ¿cómo lo toma?

Son muletos del MPN, pero es parte de la democracia. En Cutral Co tenemos superávit fiscal por 20 puntos. Que alguien me muestre ese superávit. Macri agarró al país y lo fundió. La provincia está endeudada en un presupuesto y el 80 por ciento de los recursos va a gastos corrientes. Los números no son un problema ideológico, no son de izquierda ni derecha, es un tema de administrar bien.

¿Qué dice del titular de ATE, Carlos Quintriqueo, y otros referentes K que no lo quieren de gobernador?

Respetamos a todos. Por Quintriqueo tengo mucho respeto y estamos en democracia, cualquiera apoya al que crea mejor. Yo doy testimonio de mi capacidad y mi trayectoria.

Pero usted hizo una alianza con Horacio Quiroga en su momento.

Fue una alianza estratégica local. También tuvimos una alianza estratégica local con Soledad Martínez (del Frente Grande) el mismo año, casi el mismo mes, y ganó. A todo el que sea opositor al MPN, lo vamos a apoyar. Es nuestra lógica como opositores hace 40 años. Con Quiroga hoy tenemos una distancia de una galaxia porque apoya políticas neoliberales de ajuste, tarifazos, devaluación e inflación, y nosotros tenemos otra visión de provincia.

Si asume como gobernador, ¿cuál será su primera medida?

Vamos a pensar un proyecto a 50 o 100 años, porque no podemos tener turismo con el 80 por ciento de las rutas sin pavimentar. Tenemos todo: siete lagos de agua dulce, montañas, electricidad, gas y lo único que falta es un plan, no todos pueden trabajar en el petróleo. En Neuquén está todo por hacer.

¿Cómo llevan la campaña junto a su compañero de fórmula, Darío Martínez?

Con Darío tenemos dos proyectos políticos muy potentes, que son Unidad Ciudadana y Frente Neuquino. Los dos proyectos tienen votos muy fieles, con una idea clara de qué país y provincia queremos. Representamos esa síntesis: Darío con su juventud y su impronta para enfrentar al modelo neoliberal en el Congreso y nosotros con una visión ejecutiva y mucha experiencia en gestión.