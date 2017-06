Rioseco será candidato a diputado por el Frente Neuquino

Durante una conferencia de prensa ofrecida esta mañana, el candidato aseguró que, de llegar al Congreso Nacional, respaldará leyes que beneficien a los intereses neuquinos en lugar de responder a las estrategias de los partidos nacionales.

“Nuestro nombre es Frente Neuquino y no es una cuestión de marketing sino por una profunda motivación de defender los intereses neuquinos”, señaló Rioseco y mencionó el precio del gas o las cuestiones ambientales entre las principales preocupaciones de su partido.

El ex intendente de Cutral Co aseguró que, tras doce años de respaldo, aún siente un profundo respeto por la ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner y aclaró que, si bien esta elección los encuentra con banderas separadas, se trata de un tema coyuntural, ya que volverán a unirse en 2019 bajo la órbita del Partido Justicialista.

“El MPN representa el pasado”, expresó Rioseco sobre el partido provincial, su principal competidor en las elecciones, que lleva como primera candidata a Alma Sapag. “Nos hubiera gustado que estuviera (Jorge) Sapag en la listas pero se bajó del ring”, apuntó y agregó que el 2019 los encontrará enfrentados por la gobernación.

En el segundo lugar de la lista se presentó a la abogada de Nuevo Encuentro, Asunción Miras Trabalón, quien aseguró quees un honor para Nuevo Encuentro conformar este Frente Neuquino.

“Lo que nos unen son las convicciones de nosotros con coinciden con las de Ramón y la gestión de Ramón Rioseco en dos intendencias desde que se paró en la ruta en el año 96, a favor de los que estaban siendo despojados en ese momento”, remarcó Miras Trabalón y aclaró que la popularidad del primer candidato les augura buenos resultados en los comicios.