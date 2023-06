Riquelme a la hinchada de Boca: "Yo sin ustedes no podría vivir"

"He sido afortunado porque me tocó jugar con el más grande que vi de chiquito: Maradona. Después me fui poniendo más viejo y tuve la suerte de jugar con alguien que es increíblemente grande. No sé si es más grande que Maradona. No sé si es menos que Maradona. Pero son los dos más grande que yo vi en toda mi vida. Y fue maravilloso tenerlo acá", declaró, haciendo referencia a Lionel Messi, cuya presencia le otorgó mayor impacto aún al evento.

Ante más de 60 mil personas el máximo ídolo de la historia boquense, agradeció al capitán de la selección argentina campeona del mundo por su presencia.