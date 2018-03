River desató otro cabaret en la Ribera

“Jugaron como en un partido de verano. No se dieron cuenta de que era una final. Boca no puede dar esa imagen. Quedaron en la historia negra del club”, les dijo Angelici a los jugadores al hacerse presente en el entrenamiento.

El mandamás no había hablado con los jugadores luego de la dolorosa derrota del miércoles, que significó un fuerte revés para el mundo boquense. Incluso fue mucho más duro en sus dichos y les señaló: “No me va a temblar el pulso para echar a alguno de ustedes”. Y agregó: “No vine ayer porque, si venía, no sé quiénes quedaban en el plantel”. Pero, según trascendió, ninguno de los jugadores le respondió.

Boca jugará ante Atlético Tucumán mañana, desde las 17:45, en el Monumental José Fierro, por la fecha 20 de la Superliga.

Angelici, quien ingresó al vestuario del Complejo Pedro Pompilio donde se llevaba a cabo el entrenamiento, también les dijo a los jugadores que “no pueden jugar así”.

Previo a reunirse con el plantel, el presidente de la entidad de la Ribera charló con el entrenador Guillermo Barros Schelotto, pero no en el mismo recinto que lo hizo con los futbolistas. Los allegados al presidente del club de la Ribera señalaron que esa relación no pasa por su mejor momento.

El directivo había minimizado los reclamos de Guillermo el martes pasado, por la demora de tres horas en la salida del avión que llevó al plantel a Mendoza (“los aviones se retrasan, suele pasar”), y en esa línea se inscribiría otra de las frases fuertes pronunciadas ayer en el vestuario: “Estoy harto de las quejas”.

Asimismo, el pope conversó durante varios minutos con el entrenador de la reserva, Rolando Schiavi, y su ayudante de campo Hugo Ibarra, en una de las canchas del complejo xeneize.

“Ahora tienen que ganar todo”

Muy enojado, el dirigente además les dio un ultimátum a todos: “Ahora tienen que viajar todos y traer los tres puntos el domingo de Tucumán y ganar la Superliga y la Copa Libertadores, para devolverles una alegría a los hinchas”.

Después de ese monólogo en el vestuario, Angelici tuvo una charla a solas con Carlos Tevez, en la cual el diálogo habría sido fluido como siempre.

La llegada del Tano fue durante la mañana y se lo vio vestido con un pantalón de jeans y una remera azul. Luego del encuentro con los jugadores y el cuerpo técnico xeneize, Angelici se fue tan molesto como cuando ingresó al lugar donde el primer equipo entrena habitualmente.

Guille no dio la conferencia

Entre los datos salientes de un viernes diferente en mucho tiempo en el mundo Boca, Barros Schelotto no brindó la conferencia de prensa habitual de cada semana.

A todo esto, la mujer del colombiano Cardona le escribió una emotiva carta de apoyo, que se viralizó por las redes sociales, luego de las indirectas de Tevez al talentoso volante cafetero por su responsabilidad en los goles del Millonario.

La caída del miércoles dejó heridas que sólo sanarán si se ganan el torneo local y el certamen continental.

Y eso Angelici se lo dejó bien claro a los jugadores y al cuerpo técnico.