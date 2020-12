“Cuando el programa comenzó, no solo me veían como una persona difícil y maliciosa en la historia, sino también fuera de ella”, contó a la revista digital Byrdie .

“Muchos fans me escribían en Instagram: 'Ella es hermosa, pero seguro es una perra’ o ‘apuesto que ella es una persona muy desagradable’. Después de un tiempo, eso comenzó a herir mis sentimientos. Es decir, soy una actriz y es mi trabajo hacer lo que me escriben”, continuó.

A raíz de esa situación, Madelaine Petsch decidió buscar una manera de cambiar la percepción que tenía la gente de ella debido a Riverdale.

“Me di cuenta de que no había otra forma de hacer eso que no fuera crear videos que mostraran a mis fans exactamente quién soy. Entonces, al principio, tenía la intención de tener solo entre cinco y diez videos en YouTube para mostrarlos a todos: ‘oigan, soy un bicho raro, pero no soy mala en absoluto’, ese tipo de cosas”, contó.

“Pero luego comencé a involucrarme en el proceso de edición y me encantó el hecho de que estaba realmente a cargo de crear un producto completo de principio a fin. Pero originalmente, solo tenía la intención de mostrarles a mis fanáticos quién soy realmente porque solo ven a Cheryl”, explica sobre el crecimiento que ha tenido su canal en la plataforma.

Madelaine Petsch en Riverdale 1.jpg Riverdale: Madelaine Petsch niega ser igual a su personaje

Madelaine, de 26 años, revela que aunque muchos artistas han influenciado su carrera, hay una actriz que la inspira en especial.

“Mi número uno es definitivamente Zendaya. Ella da un gran ejemplo de cómo comportarse como una celebridad. Es tan joven, tan elegante, tan equilibrada y tan real. No la conozco, pero la sigo en las redes sociales y veo cómo las usa para algo más que publicar fotos de sí misma”, indicó.