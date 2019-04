El hombre fue el primero que se percató de lo ocurrido esta mañana, cuando llegó a su lugar de trabajo. “Apenas llegué me di cuenta porque bajé a la cochera para revisar como siempre lo hago. No vi la bicicleta y llamé en seguida al inquilino de la cochera”, afirmó el portero quien trabaja en el edificio medio día, por lo que no se encontraba en el lugar al momento del hecho.

“Por lo que vimos en las cámaras, se ve que hicieron fuerza contra la puerta que se abre con una tarjeta magnética. Pero así nomás no se puede abrir, intentamos cuando vino el móvil policial como supuestamente hicieron los ladrones pero no pudimos”, confió el hombre quien cree que pudieron haber entrado con una tarjeta o un elemento específico para ese tipo de cerraduras.