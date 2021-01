Robó la recaudación de un súper, compró en el lugar y se fue de camping

En los videos se ve a la delincuente ingresar al supermercado La Estancia, observa que no había nadie a su alrededor y tomar parte de la recaudación de la caja registradora. Con total impunidad, agarró un canasto e hizo las compras y finalmente se retiró.

“Me ausenté un minuto cuando fui hacia la parte lateral del local para hablar con los empleados. Cuando regresé no vi nada raro, no la alcancé a ver. Sacó el dinero que estaba en una bolsa sobre el CPU, que no se veía a simple vista”, relató Eraldo Luengo, propietario del supermercado La Estancia de Aluminé, en declaraciones a LM Neuquén.

robo-supermercado-Aluminé-denuncia

Luego subrayó que la mujer nunca salió del supermercado, sino que se hizo pasar por cliente y una hora después del hecho descubrieron el faltante del dinero, “pero como había que mirar las cámaras y la señal de internet es mala, y lleva tiempo, recién pudimos radicar la denuncia hacia la noche”. “Acá no se acostumbra a ver eso, o por lo menos no lo veíamos. Aluminé es un pueblo chiquito”, agregó el comerciante.

Tras ver las imágenes reconoció haberla atendido durante esa tarde y que no había gastado demasiado. Los dueños notaron un faltante de 60 mil pesos, observaron las cámaras y aportaron las imágenes a la policía. En una de las tomas del exterior se la veía a la mujer circular en un Volkswagen Polo con un carrito, de acuerdo al relato del subcomisario Osmar Almeida, jefe de la Comisaría 29 de Aluminé.

El agente dijo que tanto los puestos de Gendarmería como las comisarías cercanas estaban alertados de esta pareja que aparentemente andaba de camping por la zona y el 3 de enero fueron atrapados en cercanías al lago Moquehue.

Tras realizar las diligencias del caso, se identificó a los cuatro ocupantes de un vehículo similar al de las imágenes. El conductor (33 años) estaba acompañado por una mujer (44 años), ambos oriundos de Mariano Moreno. Al momento de su detención estaban acompañados por dos menores.