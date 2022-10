Rolando Figueroa confirmó que será candidato a gobernador por afuera del MPN

"He escuchado todas las voces, y tengo la tranquilidad de haber dado lo mejor de mí para encontrar respuestas que nunca llegaron. Quiero un Neuquén plural y por eso no voy a participar de la elección interna convocada por la lista azul de mi partido", anunció Figueroa después de cuestionar la pobreza que existe "en una provincia rica".

"En cambio, voy a ser candidato a Gobernador de mi provincia en las próximas elecciones generales. Esta definición es un dolor cargado de esperanza. Por eso, acompáñenme en el arranque de un nuevo tiempo refundacional para volver a defender el federalismo; la libertad; la justicia social; defender la transparencia; la educación y la vivienda", les pidió a sus seguidores después de remarcar que "es intolerable la desigualdad cuando lastima y daña".

Al final de la misiva remató Figueroa: "Esta es una decisión tranquila, muy segura en el marco de mis convicciones, muy necesaria. El poder está en la gente. A la corta o a la larga, siempre el poder está en la gente. Y yo creo en ustedes", sostuvo hacia el final de la misiva difundida este martes a primera hora. "Algo nuevo vamos a lograr en Neuquén a partir de ahora".

Figueroa estaba en el centro de todas las miradas desde que anunció que sería candidato a la Gobernación sin definir por qué partido se presentaría. Hubo todo tipo de especulaciones hasta esta mañana, cuando confirmó su salida del partido provincial para encarar por afuera la pelea por la sucesión de Gutiérrez, quien está completando su segundo mandato.

La carta completa

"Durante los últimos días he reflexionado sobre cada uno de los planteos que me hicieran llegar con respecto a mi posible participación en la elección interna, convocada por la lista azul del MPN.

"Quiero contarles que la decisión que he tomado está cargada de esperanza y de vida. Porque estar vivo es no temer, y con ustedes no temo a nada.

"Desde muy chico me inculcaron que el poder está en la gente y que hay que hacerse valer cuando ves "injusticias y crees en la dignidad.

"Me siento orgulloso de ser parte del MPN, pero me incomoda no sentir orgullo en el presente cuando tenemos una provincia rica con mucha pobreza. No cierra nunca. Es intolerable la desigualdad cuando lastima y daña.

"Neuquén está anudada. Tanto pujé por desatar el nudo y no he podido, que me di cuenta que es más conveniente cortarlo. La mayoría en esta provincia la pelea, padece las injusticias, pide cambios que una minoría ignora. En definitiva, Neuquén está pidiendo cortar...

"Déjenme estar cerca y acompáñenme en el arranque de un nuevo tiempo en Neuquén. Ese tiempo tiene que ver con rescatar el espíritu de lo justo. Escucharnos, ir cerca. La cercanía es empatía, es garantía de muchas cosas.

"El pasado de Neuquén es maravilloso. El presente es prometedor porque es el motor del país, pero no lo es para todos los neuquinos. Por eso, cambiar hacia lo nuevo es pegarle un fuerte sacudón a las injusticias.

"Que nos obsesione el crecimiento de Neuquén y garanticemos más inversiones, claro que sí. Pero que, siendo la provincia más rica del país en la proporción de lo que aportamos, logremos que la riqueza no se la lleven y que las oportunidades se distribuyan acá.

"Todos saben que soy un fanático de Neuquén, de mi gente, de cada rincón de esta tierra. Todos saben que nadie me va a doblar el brazo cuando se trata de defender mi provincia, siempre la he defendido, de quienes quieren saquearla desde afuera, y también de los que quieren hacerlo desde adentro.

"Quiero cambiar a quienes confunden liderazgo con propiedad, porque Neuquén no tiene dueños.

"A quienes prefieren una democracia sin reglas, sin transparencia. A quienes aprietan, extorsionan y olvidan que la libertad de votar es lo que nos define.

"A todo eso ya le ganamos. Contra todo pronóstico, contra todos. A los arreglos internos, a quienes, desde el confort, olvidaron su tarea de estar, de proteger... a eso ya le ganamos.

"Pero ahora creo en una misión moral que nos une, cambiar solo puede ser malo para los pocos que se benefician. Nosotros, juntos, avancemos con este nuevo cambio.

"He escuchado todas las voces, y tengo la tranquilidad de haber dado lo mejor de mí para encontrar respuestas que nunca llegaron. Quiero un Neuquén plural y por eso, no voy a participar de la elección interna convocada por la lista azul de mi partido.

"En cambio, voy a ser candidato a Gobernador de mi provincia en las próximas elecciones generales. Esta definición es un dolor cargado de esperanza. Por eso, acompáñenme en el arranque de un nuevo tiempo refundacional para volver a defender el federalismo; la libertad; la justicia social; defender la transparencia; la educación y la vivienda.

"Estos son los valores que nos llevamos para iniciar este nuevo cambio. Hay muchas cosas que hay que hacerlas mejor, indiscutiblemente mucho mejor.

"Esta es una decisión tranquila, muy segura en el marco de mis convicciones, muy necesaria. El poder está en la gente. A la corta o a la larga, siempre el poder está en la gente. Y yo creo en ustedes.

"Algo nuevo vamos a lograr en Neuquén a partir de ahora".