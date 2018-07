Rompió la ventana del auto de su ex mujer y secuestró a su hija

El hecho ocurrió en Náberezhnye Chelný, república rusa de Tartaristán. Y su trasfondo habla de una relación matrimonial cargada de violencia. Harta del maltrato, la mujer decidió terminar con el vínculo aunque sin imaginar que eso sería insuficiente y que su ex marido iría a buscarla para tomar venganza por haberlo abandonado. El sujeto fue a abordarla a la casa y al llegar vio que su ex esposa se subía al auto con la intención de irse y llevando en el asiento trasero a la pequeña hija de ambos. Acto seguido, el violento le exigió que bajara del vehículo sin que ella le hiciera caso. La negativa de la mujer desató por completo la ira del agresor, que comenzó a golpear con sus puños el cristal sin que ella arrancara: de haberlo hecho, lo habría atropellado. Pero no lo hizo y aprovechando la duda, el hombre rompió la ventanilla, le apagó el motor y sacó la llave del auto. Y lo peor: arrancó a la nena de la parte de atrás del coche y se la llevó, dejando a la agredida en estado de shock.

2 años tiene la pequeña secuestrada

La hija de la pareja lloraba desconsoladamente sentada en su butaca de seguridad en el asiento de atrás del coche de su mamá al ver a su padre en una postura tan violenta. El video, que se hizo viral a través de las redes sociales, fue filmado por una amiga de la mujer que iba en el asiento del acompañante.