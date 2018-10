En el acto de lanzamiento Sepúlveda se mostró muy emocionada y aseguró que es un “honor” ser la candidata a un cargo electivo.

“Yo nací y me crié en este pueblo así que no me tienen que contar lo que es la necesidad, la falta de salud, de educación, yo lo viví”, comentó la mujer de 37 años, quien además dijo que milita en el partido desde los 14.

Sepúlveda destacó los mandatos de Rucci y aseguró que logró sacar adelante el pueblo por lo que consideró que, de ganar las elecciones, su situación será muy distinto porque empezaría con una ciudad regularizada.

Además sostuvo que mantendría el cuerpo de trabajo del actual jefe comunal ya que son todos de su confianza y sabe de su trabajo.

“Este honor se lo debo a mi equipo de trabajo, al de la secretaria de Gobierno y también al que tuve en la secretaria de Desarrollo Territorial. Todos entendemos que no queremos estar en el gobierno para otra cosa que no sea seguir engrandeciendo nuestra ciudad”, afirmó la candidata.

