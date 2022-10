Rusia anunció que no habrá ataques a la infraestructura

“No es nuestro objetivo destruir a Ucrania, eso está claro. En principio, no ampliaremos la movilización parcial de efectivos. No hay nada más previsto, no se ha recibido ninguna propuesta del Ministerio de Defensa y no veo la necesidad de hacerlo en un futuro previsible”, señaló el primer mandatario, que dejó entrever que Moscú plantea reducir los niveles de conflictividad en el campo de batalla.