Rusia aprobó la Sputnik V para los mayores de 60

El pasado viernes el director del reconocido instituto de epidemiología, Alexander Gintsburg, había anticipado que los especialistas no habían detectado nuevos efectos secundarios en los mayores vacunados con Sputnik V. Días atrás, el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, había desatado una polémica al admitir en conferencia de prensa que no podía vacunarse porque su edad, 68 años, no se lo permitía. “Yo atiendo a las recomendaciones de nuestros especialistas y por eso por ahora no me he puesto la vacuna, pero lo haré sin falta cuando sea posible”, había explicado el mandatario al ser consultado sobre si se había inmunizado.