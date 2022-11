Rusia bombardeó puentes y una represa en Kherson

La retirada de las tropas rusas en la región de Kherson, que sorprendió a todos los analistas internacionales, no fue gratuita ni pacífica: Anton Gerashchenko, que se desempeña como asesor del ministro del Interior de Ucrania, compartió un video en el que se puede apreciar cómo los soldados que responden al Kremlin destruyeron puentes, carreteras y hasta una represa hidroeléctrica al salir de la ciudad. De todas formas, Moscú acusa a Kiev de haber bombardeado la infraestructura con el objetivo de montar un atentado; por ello, se sospecha que Vladimir Putin tendría planeadas más represalias durante las próximas semanas.

En las últimas horas, las cadenas de televisión y medios de comunicación rusos recibieron una lista negra confeccionada por la administración del ex agente de la KGB en la que se explicita que no se pueden transmitir las críticas de funcionarios que no están de acuerdo con la estrategia llevada a cabo con el Ejército.