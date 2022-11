Rusia hace silencio ante la retirada de las tropas

El vocero del ex agente de la KGB, Dmitri Peskov, prefirió no referirse a la medida tomada por los soldados moscovitas en una conferencia de prensa, evidenciando que hubo una dura derrota en el campo de batalla: ““Hubo una decisión del ministro de Defensa, les recomiendo preguntarles a los que manejan esa cartera. El estatus actual de la ciudad es claro, porque hubo un referéndum hace relativamente poco. Es una entidad de la Federación Rusa, esa catalogación está definida y fijada en la legislación, no puede haber ningún cambio aquí”. Al mismo tiempo, el portavoz del gobierno aseguró que no habrá cambios con respecto a la estrategia llevada a cabo por el Ejército y que todo continuará según lo planeado.