Rusia: la causa penal por la sublevación sigue abierta

“ El expediente penal en relación con Prigozhin no está archivado ”, declaró la fuente el lunes a la mañana a la agencia rusa Sputnik. La afirmación desmiente la existencia de un acuerdo político según el cual el jefe rebelde evitó un baño de sangre entrando con sus tropas a Moscú, a cambio de exiliarse en Bielorrusia sin sufrir consecuencias penales por su acción.

El canciller ruso, Serguei Lavrov, fue más allá y anunció de manera oficial que el grupo paramilitar continuará sus operaciones en Mali y en República Centroafricana. El personal de Wagner de esos países está “trabajando como instructores. Ese trabajo, por supuesto, continuará”, dijo Lavrov en una entrevista. El ministro ruso consideró que Europa en general y Francia en particular han “abandonado la RCA y Mali”, países que han recurrido a Rusia y Wagner para tener instructores militares y “garantizar la seguridad”, reseñó AFP.

Rusia mercenarios

Para los occidentales, Wagner es un instrumento de influencia rusa destinado a hacer avanzar los intereses de Moscú y competir con los europeos. El grupo armado está acusado de cometer abusos o expoliar recursos naturales allá donde opera. Lavrov aseguró que la tentativa de rebelión armada de Prigozhin no afectará a las relaciones de Rusia con “socios y amigos”. “Ha habido muchas llamadas al presidente Putin para expresarle apoyo”, adujo. Los países que no son amigos de Rusia, “francamente, me dan igual”, dijo el diplomático. “Las relaciones con Occidente están destruidas, así que un episodio de más o de menos...”, evaluó Lavrov.

El Kremlin publicó un video con un mensaje del presidente Vladímir Putin a un foro industrial, en el que no hizo mención a los dramáticos hechos del fin de semana cuando sufrió la rebelión.

“Estábamos en una marcha para demostrar nuestra protesta, no para deponer al gobierno ruso”. El líder del Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, publicó este lunes un mensaje de audio de 11 minutos en el que relata su versión de los dramáticos hechos sucedidos en Rusia, el fin de semana, según publicó la cadena BBC. Prigozhin dice en el audio que la intención de su levantamiento fue salvar a su grupo paramilitar, no derrocar al poder ruso. “No marchamos para derrocar al liderazgo de Rusia”, sostiene. Ya el sábado Prigozhin había dicho que su grupo corría peligro de desintegración.