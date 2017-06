Sacrificaron al pitbull que atacó a un nene y a su mamá

Según contaron sus propietarios al portal Cutral Co Al Instante, la señora y el niño de 8 años habían viajado de visita desde El Sauce a esa localidad. “Se le escapó el nene de la mano, abrió el portón y como el perro no los conocía los atacó. Gracias a Dios está bien el nene, ya le dieron el alta y están volviendo a su casa, no se con qué intención la gente dice que es un animal de pelea, la verdad no entiendo por qué tanta maldad”, dijo la dueña del animal, de la que se preserva la identidad para no dar datos del pequeño herido.

También contó la mujer que se comunicó con Cutral Co al Instante que su casa “tiene rejas de tres metros, paredones igual, porque hay perros sueltos” y dijo que ella tenía conocimientos de como actuar en caso de que atacara el perro. Finalmente aclaró que fue sacrificado.

“Es todo muy triste, por el nene principalmente pero también por mi pero porque fue criado con amor, con cuidado, tengo un bebe y nunca mordió”, aclaró.