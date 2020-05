Salidas recreativas en Neuquén: ¿quiénes, cuándo, dónde, cómo?

Esta medida alcanza a un total de 235.000 personas en toda la provincia, de los cuales 180.000 son menores de hasta 15 años. Muchos no vieron más allá de las cuatro paredes de sus casas, por lo que será una oportunidad única.

AM-coronavirus-domingo-ciudad-vacia-(7).jpg Agustín Martínez

Los menores de hasta 15 años de edad podrán salir en el horario de 14 a 19 horas a una distancia de hasta 500 metros desde sus hogares y deberán llevar barbijo o tapaboca (si tienen más de 2 años). Un adulto responsable podrá acompañarlos según la edad de las niñas y de los niños, permitiendo disfrutar el ejercicio de su autonomía.

Pueden dar un paseo, correr sin tocar nada, andar en bicicleta o patines.

En tanto, los adultos mayores de 60 años -que en la provincia son aproximadamente 55.000- podrán realizar su salida recreativa en el horario de 10 a 13.30 horas.

Un detalle no menor es que no podrán salir más de tres niños y niñas por adulto y las plazas permanecerán cerradas. Otro dato, es que se trata de una salida recreativa de una hora como máximo de extensión para airearse, no para realizar visitas, hacer actividad física ni jugar con otras personas.

*Al salir y al regresar con los niños y las niñas

Para realizar la salida recreativa, los menores de edad deben ponerse barbijo o tapaboca (si tienen más de 2 años). Pueden dar un paseo, correr sin tocar nada, andar en bicicleta o patines. Deben mantenerse lejos de cualquier persona, sobre todo si no lleva mascarilla.

Si tocan algún elemento, deben procuren lavarse las manos enseguida o ponerse alcohol en gel o alcohol al 70% y si no pueden hacerlo en el momento, tratar de no tocarse los ojos, el pelo y ninguna parte de la cara.

salidas-recreativas-consejos-ministerio-niñez-02.jpg

Cuando lleguen a casa, deben cambiarse la ropa y ponerla a lavar, quitarse los zapatos y rociarlos con alcohol al 70% o limpiarles la suela con un trapo con lavandina. Finalmente se deben sacar el barbijo y lavarse las manos o directamente bañarse. El barbijo lo deben lavar con agua caliente y mucho jabón.

salidas-recreativas-consejos-ministerio-niñez-03.jpg

Para los adolescentes que van a salir solos, las recomendaciones son las mismas y se le agrega: Llevar DNI y celular, dialogar con los adultos sobre las pautas de esta medida excepcional y chequear que se cumplan los requisitos sanitarios indicados. Desde el ministerio se aclaró que “consiste en una salida de esparcimiento, que no implica la realización de actividad física”, por ende, la distancia máxima de 500 metros desde el hogar se sostiene también para estas edades.

