Robo 01.mp4

Los ladrones sabían a qué departamento entrar y las víctimas del hecho aseguran que estaban "marcados" ya que la pareja fue directamente a buscar una caja fuerte con los ahorros en dólares y otros objetos de valor: joyas, relojes, perfumes importados, pasaportes y visa. Metieron todo en un bolso y salieron.

La puerta del departamento contaba con doble cerradura y la barretearon, pero ninguno de los vecinos advirtió los ruidos. Además, el accionar fue ágil. Según quedó registrado en las cámaras, había una tercera persona cómplice del robo ubicada afuera del edificio, que oficiaría de "campana".

Robo 02.mp4

"No se llevaron nada más, fueron directo a eso. Sospecho de una persona que trabajó adentro de casa nos pudo haber entregado", señaló la joven en diálogo con LM Neuquén. La víctima, además, describió que el lugar no estaba revuelto y prácticamente no tuvieron que buscar.

La pareja radicó la denuncia en la Comisaría Primera y al lugar acudieron los peritos, quienes intentaron levantar las huellas dactilares. Sin embargo, se encontraron imposibilitados ya que los ladrones actuaron con guantes. "Eran especialistas, sabían lo que hacían", afirmó María Sol.

La joven, quien vive en ese lugar hace casi cuatro años, aseguró que nunca había ocurrido un hecho similar y que evalúan mudarse frente al hecho de inseguridad del que fueron víctimas.