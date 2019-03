"Sólo le vi la cara al perro cuando me di vuelta y comenzó a morderme. Era de un color marrón caoba", aseguró la víctima.

"Es un lugar que no se caracteriza por su buena iluminación y la verdad es que en un primer momento no sabía qué estaba pasando. Pensé que me querían robar, pero cuando sentí las mordeduras en el talón me di cuenta de que no era así. El animal no ladró y fue muy sigiloso. Cuando logré darme vuelta le vi la cara, empecé a gritar y a patalear para que se fuera", contó la mujer, aterrorizada.

Otra vecina aseguró haber sido atacada por el mismo perro un mes atrás en la ciclovía. Sin embargo, se negó a hacer la denuncia policial por miedo a los dueños del pitbull.

Sin embargo, mientras más luchaba por escapar, el pitbull se volvía más agresivo. "Tenía botas puestas y me las arrancó. Me destruyó el talón y me dejó las piernas llenas de mordiscos, por suerte no lesionó ningún tendón. Mi amiga hizo todo lo que pudo para ayudarme y, en un momento, salió una mujer de otra casa que me pidió que dejara de gritar, así que lo hice y el perro se fue", aseguró.

La víctima del ataque fue trasladada de urgencia al hospital local, donde estuvo algunas horas en observación y le curaron las profundas heridas. Sin embargo, no pudo recibir la vacuna antitetánica porque no había disponibilidad de la misma.

"Creo que en parte estoy agradecida de que el perro me haya atacado a mi y no algún niño que estuviera en la calle. Es sumamente peligroso y la Policía nos dijo que pertenencia a unas chacras lindantes, pero la verdad es que nos hemos enterado de otros casos similares", concluyó la damnificada.

