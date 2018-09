Según reveló la propia turista, había salido de fiesta con varios compatriotas y terminaron en una orgía sexual. Al despertarse, sintió dolores insoportables en el abdomen y fue al servicio de urgencias. Pero no supo explicar cómo ni por qué el reptil terminó en su vagina.

Por su parte, los médicos no lograron determinar si la tortuga murió en su interior o mientras se la introdujeron. Pese a la seriedad de la situación, la víctima no quiso denunciar a sus atacantes. No obstante, la jefa médica y los enfermeros del Servicio Canario de Salud realizaron una denuncia ante el Cuerpo Nacional de Policía para que se abriera una investigación sobre el incidente.

En un primer momento, los investigadores creyeron que se trataba de una tortuga marina, concretamente de una tortuga boba (Caretta caretta), que está considerada una especie protegida y que es común en las aguas del archipiélago canario. Sin embargo, un análisis posterior ha confirmado que se trata de una tortuga de agua dulce de las que habitualmente se venden en las tiendas de mascotas. Los ejemplares de este reptil pueden llegar a medir hasta 18 centímetros.

LEÉ MÁS

Le fue infiel y pidió perdón con un insólito pasacalle

Lo ejecutaron y lo crucificaron por balear a un policía