Saloniti, la inseguridad y Gendarmería: "La única manera de prevenir el delito es con trabajo e inclusión"

Acto seguido remarcó: "No es que San Martín está en una situación extrema, lo que pasa es que uno tiene que ser permeable y estar con la escucha atenta cuando suceden dos o tres episodios que generan inconvenientes a la comunidad. Por eso siempre que sucede algo así trabajamos con policía y todo el Ministerio de Seguridad de la provincia en primera instancia, mientras se avanza con móviles e instalación de más cámaras. Tratamos de ser rápidos de reflejos y buscar la colaboración de las instituciones que están en la ciudad como prefectura, gendarmería, (policía) federal, que tiene una delegación en pleno centro de San Martín".

carlos saloniti san martín de los andes gentileza

"Nosotros dejamos que cada institución se organice. Lo que pedimos es que nos colaboren con las recorridas. No es lo mismo un móvil parado en la puerta de un lugar que uno recorriendo y haciendo prevención", postuló.

Consultado sobre la posibilidad de que los agentes de Gendarmería procedan a demorar a personas llegado el caso, el intendente contestó: "No, nosotros no vamos a pedir que hagan algo que no tengan que hacer. Vamos a trabajar como trabajamos en la pandemia: ayudándonos".

Y sostuvo: "Los problemas no tienen jurisdicción y no puede ser más importantes las formas que el fondo, pero sí, cada uno tiene el límite de su competencia. Lo que buscamos es prevenir y no tengo dudas de que eso da resultados. No es lo mismo que en tres cuadras no haya nadie a que esté alguien".

SMAndes_FedeSoto Allanamientos gendarmeria y policia antinarcoticos neuquen en SMA IMG_7916.jpg Federico Soto

Falta de móviles y el problema de los alquileres que afecta a los agentes

En otro tramo de la nota, Saloniti reconoció que existe un problema con la falta de móviles y de agentes en la localidad, en parte debido al problema habitacional que tienen las localidades cordilleranas por la falta de alquileres para residentes debido a que la oferta se volcó enteramente hacia el turismo.

"El tema de falta de agentes siempre ha sido una constante, más allá de que siempre se suman. Evidentemente un San Martín que sigue creciendo, que ha tenido una temporada exponencial, necesita más refuerzos. Eso lo hemos planteado. Los móviles se han adquirido y están en el proceso de entrega y preparación que hace la policía de la provincia", manifestó.

"Además estamos trabajando con el jefe de la policía para que los agentes que tienen domicilio en San Martín, y que por una cuestión de régimen laboral y traslados viven en otro lugar, puedan volver a la ciudad. El mayor problema que tiene esta ciudad es la del alquiler", lamentó.