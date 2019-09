Salud se acerca a los jóvenes en las escuelas

El programa Salud Integral del Adolescente, coordinado por el doctor José Mulatero, la psicóloga Agostina Simonutti y el tocoginecólogo Eduardo Balestrino, aborda el tema desde una perspectiva de que todos los integrantes de ese grupo etario, comprendido entre los 10 y los 19 años, son sujetos de derecho.

“Entendemos a la salud integral en las adolescencias como la construcción del bienestar psicofísico de los pibes que facilite el desarrollo de su potencialidad y favorezca un modelo de cuidados que trascienda lo médico solamente, sino que toque otros aspectos”, resumió Mulatero, referente del programa.

En el área trabajan equipos integrados por agentes sanitarios, enfermeros, psicólogos, médicos y trabajadores sociales en una red provincial de atención que incluye la ciudad de Neuquén y las satélites que integran zona metropolitana.

“Nos paramos desde la potencialidad de los chicos sin ignorar que les atraviesan dificultades y problemas en su vida cotidiana. Somos conscientes, pero es distinto trabajar desde la potencialidad que pensar en los daños y los problemas”, agregó.

Las escuelas no solo prestan el espacio físico, tienen un rol activo.

Cerca de las escuelas

Los coordinadores explicaron que el trabajo que llevan a cabo está basado en siete lineamientos estratégicos que consisten en los cuidados integrales de la salud, espacios amigables (que es el modelo de atención), salud sexual y reproductiva, perspectiva de género y diversidades; promociones de actividad física y alimentación saludable; abordajes de consumos problemáticos; suicidios y prevención de lesiones no intencionales; y protagonismo adolescente y juvenil.

Balestrino indicó que se efectúa con equipos de trabajo en el territorio. Salen al encuentro de ellos, dado que aún son muy pocos los que se acercan a los centros de salud. Aunque aclaró que el dispositivo de consejería “no es un consultorio llevado del ministerio de Salud a la escuela, que no solo se limita a prestar el espacio físico sino que tiene un rol activo para que habilite y exista la demanda de los pibes de ese lugar porque puede que tengan que salir de algún cursado”.

Se trata de 18 espacios de conserjería que funcionan en establecimientos educativos en diferentes barrios de la ciudad como así también en el resto de la provincia.

A esos espacios amigables concurren periódicamente con equipos interdisciplinarios en día y horario convenido.

Según indicaron, los chicos evacúan sus dudas y preguntas. “Consultan sobre las ESI (Educación Sexual Integra), sobre los métodos anticonceptivos, sobre identidad de género, de forma confidencial donde se resguarda la intimidad”, detalló Mulatero.

Puntos saludables

Otro de los programas implementados es el de Puntos Saludables, creado desde la Dirección de Atención Primaria de la Salud. “Es un espacio de promoción de hábitos saludables con prioridad en frutas y verduras, y consumo de agua. También hablamos de salud reproductiva y sexualidad saludable. Tratamos de construir salud desde el territorio”, explicó el nutricionista Samuel García, referente de PS de la provincia. García aseguró que los niños comen frutas y toman agua, el problema es la accesibilidad, ya sea en un espacio público como en las escuelas. “Si mamá come fruta y verdura el chico comerá fruta y verdura. Nuestros hijos copian lo que hacemos. Cómo cuando un papá obliga a su hijo a desayunar cuando él no lo hace”, agregó. Puntos Saludables es una estrategia comunicacional del Ministerio que difunde el programa ya sea con stand de promoción en eventos, a través de la web o bien por radios. García señaló que la idea es concurrir a los eventos masivos como las fiestas populares porque ahí es donde el alcance no se limita a los interesados en la temática sino a un amplio público con el propósito de transmitir y contagiar el consumo de alimentos saludables.