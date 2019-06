Santos perdió 2 a 1 de local con Atletico Mineiro y se despidió de la competición sin pena ni gloria. Esto puso en duda su continuidad en el cargo y encima el santafesino no tuvo mejor idea que enojarse con sus propios hinchas.

“Jugamos el domingo pasado contra Ceará con 60 mil personas del rival. Este jueves, el estadio no estaba de acuerdo con una etapa de definición de la Copa de Brasil, ciertamente los dirigentes y nosotros, entrenadores y el equipo, no estamos convenciendo, o el precio de las entradas es muy alto, no tengo idea. Tenemos que analizar por qué el público no viene al estadio”, disparó caliente, en la conferencia de prensa posterior al partido.

Si el jueves no fue su día, el viernes tampoco… Es que anoche, tras el gran partido de Lo Celso para la albiceleste en el amistoso ante Nicaragua, los seguidores de la selección le pasaron factura a Sampa por el manoseo al que sometió a Gio durante el último mundial (fue el único jugador que no utilizó ni un minuto siendo que en la previa pintaba para titular).

Así, Sampa no da pie con bola…

