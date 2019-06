Â¡Traeme la Copa, Messi! Lio brillÃ³ y Lautaro no perdonÃ³

El resultado, 5 a 1, es anécdotico y se ajusta a las abismales diferencias que existen entre un plantel y otro. Lio Messi, autor de dos goles fue la figura (el ingresado Lautaro Martínez hizo otros tantos y Roberto Pereyra el quinto) y el neuquino Marcos Huevo Acuña aprovechó su chance al realizar un partido correcto y mostrarse como un futbolista polifuncional. Sobre el final descontó la visita.

Las conclusiones

El buen rendimiento del crack del Barcelona y en especial sus ganas en los 45 minutos que disputó ilusiona de cara a lo que viene. A La Pulga le bastó con un período para ser el más decisivo de todos y al parecer llega motivado a la inminente contienda internacional.

Luego lo reemplazó Dybala en el complemento, en una decisión de Scaloni para cuidarlo de cara a los compromisos más exigentes que se avecinan.

El primer gol fue “a lo Messi”, sacándose a varios de encima. El segundo más de oportunista, empujándola al gol. Otro aspecto positivo para la selección es el gran nivel que mostró Lautaro Martínez, que entró y al rato ya había convertido dos goles, a pura contundencia.Fueron los dos mejores y el resto no desentonó, si bien insistimos, un partido con Nicaragua no es parámetro de nada. Un adversario frágil, vulnerable...

Y uno de los que aprobó fue el neuquino Marcos Acuña, que dispuso de su gran chance de titular y no desentonó. El Huevo cumplió tanto en defensa en el primer tiempo como en el mediocampo en el segundo tiempo en el que mostró lo mejor de su repertorio ya que tiene una clara vocación ofensiva el volante del Sporting de Lisboa, que puede ser útil. no obstante, en distintas posiciones. Matías Suárez, Lo Celso, Paredes fueron otros que impresionaron de manera favorable. Al que no se lo puede evaluar es a Franco Armani, ya que el arquero que le ganó la pulseada a Esteban Andrada, no tuvo grandes intervenciones y practicamente no fue exigido (en el penal, en el descuento nada pudo hacer).

"Era un partido complicado emocionalmente y me gustó la predisposición de todos. Puede haber solo 2 ó 3 cambios para el debut", anticipó Lionel Scaloni. ¿Lo sacará al Huevo para poner a Tagliafico?

Lo cierto es que el amistoso había que jugarlo y ganarlo para dejar al pueblo sanjuanino, que colmó el estadio, contento y esperanzado. ¡Vamos, vamos, Argentina! ¡Suerte y ojalá vuelvan con la Copa! .