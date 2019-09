El municipio, a cargo Sergio Winkelman, presidente del Concejo Deliberante, solicito intervención a la subsecretaría de Trabajo para que dicte una conciliación obligatoria y que los empleados retomen sus funciones.

Desde el gremio indicaron que el pedido de una mesa paritaria data de hace 40 días y que, al no obtener respuesta, continúan en asamblea permanente y quite de colaboración desde el pasado lunes. Como consecuencia, se vio interrumpida la prestación de todos los servicios que presta la Municipalidad, en particular la recolección de los residuos sólidos urbanos.

Según información emitida desde el municipio, el pasado viernes 27 se notificó al gremio que el ejecutivo formalizaría una propuesta este lunes 30 al mediodía, e insistió una vez más en la necesidad de restablecer la recolección de nuestros residuos.

“No obstante, durante la mañana del viernes ATE impidió el acceso al RCM4 donde funciona la estación provisoria de transferencia de RSU, imposibilitando el ingreso de las camionetas que se encontraban recogiendo la basura”, indicaron. Al tiempo que agregaron: “Atento a que las medidas de acción directa adoptadas por el gremio constituyen una violación a la Ordenanza 10443/2015, mediante la cual declara servicio público esencial, continuo y permanente la recolección, transporte y disposición final de los RSU; este ejecutivo solicitó –en el transcurso de esta mañana- la intervención de la Subsecretaría de Trabajo para que se dicte la conciliación obligatoria”.

Por su parte, los vecinos también se organizaron a través de las redes sociales para manifestar su disconformidad por las consecuencias del conflicto. “Nos encontramos cansados de estar en el medio del estado y los sindicatos de empleados del estado, es hora que reaccionemos. Llevemos nuestros residuos a la puerta del sindicato que nos usa de rehenes”, propusieron ayer algunos vecinos y la respuesta no se hizo esperar. Fueron varios los que concurrieron a la sede de la oficina del gremio ATE en la calle Belgrano 766, a pesar de que el sector que está en conflicto es el de la Junta Interna de ATE no el de Zona Sur, donde arrojaron los residuos.