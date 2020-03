San Martín: panaderías se organizan y reparten pan gratis

Es que por la cuarentena, muchos vecinos que viven de "changas" y así logran llevar dinero a sus hogares a diario, hoy no pueden hacerlo. A ellos se le suman familias vulnerables sin ningún tipo de sustento.

"Hay gente que padece mucha necesidad acá en San Martín de los Andes, entonces Gustavo percibió esto y propuso esta gran idea", describió Cristian y desarrolló: "Ya se están sumando otras panaderías", marcando el pensamiento acertado de su amigo y colega.

En la actualidad, el sistema de la producción y el reparto es el siguiente: un local por día hace los 70 kilos, y luego Desarrollo Social es quien lo recoge y se encarga de su distribución.

Esta movida solidaria comenzó con las panaderías "El Trigal" y "Delicias de la Patagonia", y se fueron sumando Suyai, Florentino, La Ensaimada, Don Quijote, El Alba, El Naranjo, Epuguenei, La Modelo, Entre Mesas, El Rey del Pan, Thalía y Franchesco.

Cada día una panadería se encarga de la producción y entre el Municipio y órganos competentes se responsabiliza de determinar a qué familia será entregada y cuánto será la ración que le corresponde.

Se espera que en el correr de los días y del aislamiento obligatorio, más panaderías y otras empresas se sumen a esta contribución voluntaria, como lo hizo Becerra, quien concluyó: "Nadie está exento de nada, y a mi tampoco es que me sobra el pan, peleo día a día como todos y la verdad eso me llena el corazón y me da satisfacción junto a mi familia, porque lo hacemos sin esperar nada".

