San Martín tiene a su poeta maldito y metalero

Nacido hace 27 años en San Martín de los Andes, Jeremías se convirtió en una de las voces más originales de la poesía actual por la diversidad de temas que despliega en sus textos que han sido reconocidos a nivel nacional y en el extranjero.

“Con el tiempo me fui dando cuenta de que mis poesías y relatos estaban encaminados en la atmósfera del metal porque desde pequeño y hasta ahora escucho esa música”, cuenta Jeremías que ha publicado los libros El escritor maldito, Tierra silenciosa y Necromancia, que en breve presentará en España y Colombia.

Jeremías fue reconocido como pionero en el género en el sur, por Gito Minore, director de la Feria del Libro de Heavy Metal en Buenos Aires. La originalidad de sus poemas le ha permitido compartir escenario con importantes bandas como She and Her Darkness, Darker Mysteria, Edad de Piedra y Blood of Perversion, frente a más de 300 personas.

“¿Te imaginás a un joven frente a esa cantidad de personas, pintado con un corpse paint (maquillaje preferido de las bandas de black metal), con una parka y leyendo un libro de poemas? Toda la gente esperando qué iba a hacer y cuando termino de leer me aplaude. Esa gente fue a escuchar metal extremo, no poesía, y quedan conformes”, explica el fanático de la literatura de Pizarnik, Baudelaire, Lovecraft y Tolkien.

Aclara que su obra no sólo se basa en ese género musical sino que se inspira en la cultura escandinava, los mitos griegos, los pueblos originarios, las cruzadas “y demás cuestiones como la magia, el ocultismo, el terror, lo épico y el poder”.

p14-pieza-poeta-heavy-sma.jpg

No sólo las bandas de black metal lo invitan a leer textos en sus recitales, sino que también han tomado sus poemas y los han convertido en canciones. “La primera banda que hizo una canción de un poema mío, publicado en el libro El escritor maldito, fue Death Metal Progresivo. También interpretaron ‘Yersionia Pestis’, poema de mi tercer libro, Necromancia, y así con otras bandas”. Actualmente trabaja en un proyecto junto con Odhin Runes, una banda de Bariloche.

Con 7 mil seguidores de todo el mundo en las redes sociales, “hasta de Vietnam”, Jeremías confiesa que el suicidio de su compañero de banco en el secundario lo llevó a descubrirse escribiendo su primer poema. “Ese poema estaba dedicado a él, me di cuenta de que con la poesía, de alguna manera, recuperaba su memoria y mi cariño por él”, comenta.

“Soy un tipo que busca su voz entre la voz del tiempo, invadido por la sensibilidad y la voz de los que habitan en la historia y el dolor. Lo más importante es darle a la poesía un rostro nuevo”, afirma.