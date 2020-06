Cabe recordar que ya tuvieron su primera salida estas disciplinas, running individual, sin circuitos; ciclismo, Pádel, tenis, squash, pelota paleta, kitesurf, canotaje, hipismo, golf, que continuarán este fin de semana con un día más ya que se agrega el viernes con un margen amplio de horarios de 8 a 20.

El ministro de Deportes, Luis Sánchez, destacó que la ampliación del permiso para más disciplinas “nos pone muy contentos porque eso permite empezar a desandar un camino para sumar nuevas actividades y nuevos desafíos en esta cuarentena y en esta pandemia, que tanto a la actividad física como al deporte los han puesto en un brete”, afirmó.

El ministro calificó como “muy auspiciosa la semana por las medidas que se fueron tomando. El comité de emergencias, junto con el gobernador Omar Gutiérrez, comenzó a habilitar algunas actividades deportivas. En principio, fueron diez para el fin de semana de sábado y domingo. Apelando al compromiso social, al respeto y a la responsabilidad de la gente, tuvieron un muy buen recorrido”, señaló.

En este contexto “fueron habilitadas algunas actividades que se desarrollan al aire libre y otras bajo techo. Todas funcionaron muy bien. Más allá de que fue un fin de semana muy frío, el pueblo neuquino demostró que es un pueblo deportivo, pero también responsable. Inclusive al que no cumplía alguna norma, la misma gente se ocupó de ponerlo en su lugar”, destacó.

Sánchez contó que “a este fin de semana se le agregó el día viernes y se le sumaron algunas actividades más. Se sumó el enduro, el motociclismo -obviamente en los lugares habilitados- y para viernes y sábado, porque recordemos que los domingos no está permitida la circulación. Todas las actividades recomendamos que sean lo más cerca posible de sus casas”, aclaró.

En este punto aconsejó “a los aerobistas eviten los circuitos tradicionales para evitar el congestionamiento, a menos que esté muy cerca de su casa”, al tiempo que contó que entre las actividades que se incorporaron este fin de semana “se sumó la natación. Cada una de las disciplinas tiene un protocolo específico, tanto para el club como para la disciplina en particular. Van a ser sin vestuarios. También sabemos que hay muchos natatorios privados. Si algún natatorio cree que esto no se condice con sus costos, tiene toda la libertad de no abrirlo”, puntualizó.

“También se le sumó el patín y para eso vamos a tener abierta la pista de la Ciudad Deportiva, que va a cumplir con un protocolo para el ciclismo y el patín, porque son lugares seguros para poder hacerlo y tienen que estar disponibles”, detalló, recalcando que “las actividades se deben desarrollar lo más cerca posible de casa de manera responsable. Por eso les pedimos a los ciudadanos que no se trasladen de localidad a localidad. Si hay alguna actividad que se desarrolla en un lugar específico, por ahora la van a disfrutar quienes viven en ese lugar”, señaló.

En relación a los gimnasios ratificó que “como se había anunciado van a tener su reapertura a partir de la semana que viene, como otros comercios. Ellos han presentado un protocolo. Inclusive algunos representantes de la cámara de gimnasios han tenido reuniones con el gobernador Gutiérrez y han sido muy comprensivos también. A partir de la semana que viene ya van a poder abrir.”

“No va a haber clases grupales, lógicamente –aclaró-. Cada uno tiene un protocolo específico que ha sido trabajado con ellos y aprobado por el comité de emergencia. Y que hay que cumplir: equis cantidad de personas según los metros cuadrados. Lo mismo que pilates y yoga, que eran dos actividades que funcionaban similar a los gimnasios, que tienen la misma nomenclatura y están bajo el poder de policía de cada municipio. Cada municipio tiene los protocolos en sus manos para poder funcionar. Es una muy buena noticia y también depende no sólo de los dueños, sino de la responsabilidad de quien va a realizar alguna actividad física a esos lugares de que esto continúe”, advirtió.

“Tenemos –prosiguió- un 90 por ciento de actividades económicas recuperadas, que son cruciales e importantes. Todas estas actividades que tienen que ver con lo deportivo y lo recreativo, que le hacen muy bien no solamente al físico sino también a la cabeza de la gente. Depende de que ellos sean responsables. Somos todos responsables y jugamos en equipo. Codo a codo, cuidándonos nos cuidamos todos. Seguramente dentro de poquito vamos a tener los deportes grupales habilitados y la posibilidad de más adelante ir desandando los entrenamientos, la competencia y, lo que todos queremos, el deporte tal cual lo vivíamos antes de la pandemia, con espectadores y dando cada uno lo mejor de sí”.

Para finalizar Sánchez “agradeció al pueblo neuquino que ha sido muy paciente y muy responsable, que tomó esta situación como lo que es, una pandemia con riesgo de vida, algo que nos ha afectado en forma mundial. Neuquén tuvo una situación de privilegio por las medidas anticipadas que se tomaron y fueron correctas. Al principio parecían exageradas. Pero ahora después del recorrido demostró que se ha podido achatar la curva. En esto el pueblo ha sido muy comprensivo”, valoró.Sánchez: “Esta apertura nos permite desandar un camino para sumar nuevas actividades