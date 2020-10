Santa Genoveva: le robaron en la puerta de su casa y se va del barrio

El violento asalto ocurrió el martes pasado, a las 20, cuando la mujer arribó a su casa en calle Pehuen casi Formosa. "Todo pasó en un segundo. Quería gritar y no me salía la voz", recordó la víctima al ser consultada por LM Neuquén y agregó: "Yo lo vi al tipo, me estaba estudiando, me esperó a que bajara del auto y le diera la espalda".