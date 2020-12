Santo Tomás se blinda y no recibirá turistas para el eclipse

El próximo lunes 14 de diciembre se podrá disfrutar del eclipse en su máximo esplendor en Santo Tomás , pero la localidad decidió blindarse y no recibir turistas por la situación sanitaria. "No vamos a tirar todo el esfuerzo por un par de billetes", aseguró el presidente de la Comisión de Fomento, Víctor López.

Santo Tomás virus #InteriorDeLaPandemia (1).jpg

"Queremos reservar la vida de las personas. Perdimos cuatro vecinos por COVID y no vamos a dejar perder vidas por un par de billetes. La plata va y viene; y obviamente cada pérdida de vecino se va una parte del pueblo, entonces cada fallecimiento es fuerte y me tocó sufrir en carne propia que se nos vaya un vecino que tenía mucho vínculo", se lamentó el Presidente.

En la actualidad no reporta caso positivo Santo Tomas. "En principio tuvimos contagios en agosto y hace un mes tuvimos otra ola de contagio y fueron un par de personas, pero ya están recuperados", dijo el funcionario que mandó a cerrar el pueblo: "Estamos trabajando con la ministra para que en las rutas se cierre durante el eclipse".

A-eclipse-01010.png

Por su parte, López cree que "no tiene sentido cumplir una cuarentena extricta y liberar todo de un momento para otro". "Sinceramente, la plata va y viene y la vida no se devuelve. Fuimos muy golpeados por esta pandemia. La población hoy se siente mal, tenemos que tener los cuidados necesarios, y no por unos billetes vamos de dejar que vuelva a entrar le virus", explicó.

Por su parte, sin la visita de turistas el Presidente de la Comisión de Fomento de Santo Tomás concluyó: "No hay que relajarse esto continúa y hay que mantener la misma metodología y cuidados".