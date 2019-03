Sapag y Pechen no ahorraron elogios para el gobernador

El ex gobernador comentó que continúa muy cerca tanto de Gutiérrez como de sus ministros, aunque aclaró que solo a modo de “consejero” cuando lo llaman para hacerlo.

“Soy consecuente con lo que dije el 10 de diciembre de 2015 con pasar la posta a una nueva generación. Lo dije y lo cumplo. No tengo expectativas de ser candidato ni a cargos nacionales, ni provinciales, ni municipales. Veinticinco años estuve dedicado a la actividad partidaria y a la función pública”, aseguró. Sapag añadió: “Creo que cumplí varias etapas y ahora acepto la función de consejero. Me consultan y respondo a los que me consultan. Estamos en contacto con el gobernador y también con los ministros en distintos temas. Uno aprende de los aciertos, pero más aprende de los errores. Y si uno puede trasladar esa experiencia a las nuevas generaciones, le hacemos ganar mucho tiempo a la ciudadanía”.

Esta vez, sentada frente a la que fue su silla por 8 años, Ana Pechen consideró que fue “un discurso claro, con tranquilidad, con confianza en el futuro”. “Estas elecciones lo que dieron es eso, tranquilidad. El futuro de Neuquén está previsible por los próximos años”, aseguró.

“Dio cuenta de obras, salud, educación, infraestructura y un reconocimiento a que no todos son maravillas, aun en una provincia bien administrada”, dijo.

“Conoce mucho toda la provincia”

El senador Guillermo Pereyra también siguió de cerca el discurso de Gutiérrez y dijo que el gobernador “es un hombre que conoce mucho la provincia, es asombroso, cada paraje y cada lugar cómo fue diseñando”.

LEÉ MÁS

Vuelos a Houston y exportación de petróleo: los anuncios sobre Vaca Muerta

Gutiérrez no se olvidó de Quiroga y los contratos de servicios