Schlereth: "Vamos por el buen camino y eso es importante"

"Uno ahora, después de la elección, siente un gran alivio de haber cumplido con el objetivo propuesto", indicó Schlereth en declaraciones a LU5. "Estamos muy contentos porque vimos a toda la provincia votando, con una muy buena participación, y estamos contentos con la victoria en Neuquén Capital y en todo el país", agregó.

El diputado hizo su propio análisis sobre los votos del electorado neuquino. "Se consolidó la elección del 2015. Después de mucho esfuerzo y de casi dos años de un gobierno de todos los argentinos, volvimos a rectificar que seguimos creyendo en este proceso. Creo que vamos por el buen camino y esto es muy importante", aseguró.

"Con Cambiemos sacamos 15 mil votos más que en las PASO. Me parece que hay dos o tres cuestiones que sirven para contextualizar. Primero que se trata de una elección para diputados; segundo que Cambiemos es una fuerza consolidada a nivel nacional y eso impactó en la provincia de Neuquén y se vio ese crecimiento; y tercero que notamos en toda la provincia que hay muchos neuquinos con cierto grado de insatisfacción, con problemas que lejos de resolverse se van agravando. Creo que la gente votó eso también", indicó el flamante diputado nacional.

Además, Schlereth desestimó cualquier distancia entre el quiroguismo y el diputado Leandro López. En ese sentido aclaró: "Leandro estuvo con nosotros desde muy temprano, durante la jornada estuve en contacto con él y después en la conferencia de prensa había mucha gente y no sé si estuvo o no. Tal vez se fue y no nos dimos cuenta".