Fuentes del sector energético confirmaron a este diario que ayer el presidente de la petrolera estatal, Miguel Gutiérrez, y representantes de Schlumberger firmaron un acuerdo de entendimiento para comenzar con el desarrollo de la fase piloto. La rúbrica del acuerdo se hizo en Buenos Aires.

Se trata de un acuerdo en sociedad para que la empresa invierta alrededor de 400 millones de dólares en una fase, en el área Bandurria Sur, un bloque que se dividió a finales de 2015 y del que usufructuaban Wintershall y Total.

La compañía nacional tiene en carpeta alrededor de 10 planes piloto para este 2017.

La primera fase de desarrollo empezará en estos meses luego de confirmar la inversión total en ese área que, principalmente, extraerá petróleo volátil y gas no convencional en la formación.

Para el Gobierno, el flujo de inversiones es parte del clima generado luego de la firma del acuerdo petrolero, donde rigen nuevas reglas laborales para el sector no convencional de la industria.

Debut como operador

Como novedad, la aparición de Schlumberger como operador en Vaca Muerta posiciona a la empresa, que es la primera vez que lo hace en Argentina, no así en otros países de la región.

El gobierno provincial apostó a generar nuevas inversiones luego de extender hasta 2021 el subsidio al precio del gas a 7,5 dólares el millón de BTU, en un sendero descendente hasta caer en 6 dólares dentro de cuatro años.

En principio, no se conocen los detalles de la extensión en tiempo del piloto, aunque la cifra a invertir sería unos 400 millones de dólares, según detallaron las fuentes consultadas por el sector.

Schlumberger se convertiría en la fuente de financiamiento del proyecto Bandurria Sur, como lo fue, a otra escala, el acuerdo de YPF con la petrolera Chevron.

Como una cuestión particular, trascendió que Miguel Galuccio, ex CEO de YPF y actualmente dentro de Schlumberger, no participó de la negociación entre las partes.

Es que YPF entiende que el ex titular de la petrolera nacional durante el kirchnerismo posee “información confidencial”, que podría contaminar la negociación para el desembarco en Vaca Muerta. Pero el acuerdo ya se firmó.

1950 millones de dólares de inversión el último semestre

Es lo que se desprende del último balance oficial de YPF, en sociedad con otras empresas. La petrolera estatal puja por nuevas inversiones y reactivar la extracción no convencional.

Gutiérrez: “Otro paso para crear más trabajo”

El gobernador Omar Gutiérrez destacó la inversión anunciada ayer. Dijo que es parte de la “segunda etapa” para el crecimiento de los desarrollos en Vaca Muerta. Sostuvo que “es un nuevo paso que permitirá más trabajo para los neuquinos”.

En diálogo con este diario desde Estados Unidos, Gutiérrez afirmó que el nuevo anuncio “implica seguir abriendo el juego para el desarrollo industrial” en la cuenca neuquina “de la mano de las empresas que van a prestar servicios” a partir de las nuevas inversiones.

El gobernador está en Houston, encabezando una misión para ofrecer áreas que hoy pertenecen a Gas y Petróleo de Neuquén (GyP), la petrolera estatal neuquina.

Al margen del acuerdo suscripto por YPF, lo cierto es que la Provincia está a la espera de cerrar otro convenio con una empresa grande en los próximos días. Al menos es lo que anunció Gutiérrez antes de emprender la gira, que también lo llevó a Calgary, Canadá, para tentar a inversores para que pongan el foco en Neuquén, con los alicientes de los nuevos estímulos a la producción de gas y modificaciones en el convenio colectivo de trabajo del sector.