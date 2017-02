El representante de Carlos Tevez, Adrián Roucco, desmintió los rumores acerca del malestar del futbolista en Shanghai Shenhua y la posibilidad de su regreso a Argentina, casi un mes después de su llegada a China.

“Tevez no se vuelve de China, no sé de dónde salió eso”, declaró enseguida Rocco en diálogo con el canal de televisión TN. Luego, en declaraciones a C5N, Gustavo Poyet, DT del elenco chino, reafirmó: "Hablé con Tevez y no se va a ningún lado".

¿De dónde salió todo este run-run? Versiones circularon a lo largo del domingo por varios medios europeos y resonaron especialmente en Italia, donde El Apache fue campeón con la camiseta de Juventus y luego dejó el equipo para retornar a Boca Juniors, el club de sus amores.

Por entonces, Tevez venía de perder la final de la Liga de Campeones de Europa frente a una de las mejores versiones del Barcelona, por lo que, más allá de sus altibajos, llevó a Boca a las conquistas del torneo de Primera División y la Copa Argentina 2015, dejando al cuadro azul y oro en lo alto de la tabla de posiciones doméstica al momento de su inesperada partida.

Paradójicamente, con Shanghai Shenhua quedó tempranamente eliminado en la Liga de Campeones de la AFC, la máxima competencia a nivel continental.