Se casó a 7 mil kilómetros de distancia de su novia

El matrimonio fue realizado en el Registro Civil ubicado en la calle Fernández Oro al 660 de la localidad rionegrina a las 11:30. Familiares, amigos y medios de comunicación estuvieron presentes en los momentos previos a la celebración y la alegría que vibraba en el aire era imposible de ignorar. Hasta los peatones más curiosos se acercaron a preguntar qué sucedía, quién se casaba y sí se trataba de alguien famoso. Nadie entendía nada, pero todos querían saber.

“El amor lo va a lograr todo, vamos a asegurarnos la felicidad y yo digo que el mundo haga lo que quiera, porque yo quiero hacer esto, que es lo que siente mi corazón”.Abel Montesino. El novio

No serán protagonistas de novelas ni de películas, pero sí personajes de una historia de amor que quedará para el recuerdo no sólo de nuestra ciudad, sino también del país. “Yo viajo el 3 de agosto para verla en la ciudad de Armenia, donde ella reside, y queda a 250 kilómetros de Bogotá aproximadamente. No sabíamos dónde vivir, si allá o acá, pero ella me dijo que me fuera con una mochila, una muda de ropa y lo que tenga puesto porque allá me espera con todo”, contó Abel entre risas.

Una vez dentro de la sala del registro, la jueza a cargo del casamiento, Margarita Thumann, agradeció a los presentes y a la subdelegada que asistió en el proceso legal, mostrándose orgullosa de poder ser parte del especial momento.

A las 11:40 dieron inicio a la ceremonia con el novio y los testigos, sus dos hijos menores, al frente de la mesa de entrada para luego proceder a leer el acta de matrimonio.

“Los esposos se comprometen a desarrollar un proyecto de vida en común basado en la cooperación, la convivencia y el deber moral de fidelidad, debiendo prestarse asistencia mutua”, fueron las palabras previas de Thumann antes de hacerle la tan esperada pregunta a Abel, a la cual respondió con un emotivo “sí, quiero”, quedando unidos, Abel y Margarita, en legítimo matrimonio.

Entre llantos y abrazos, el cipoleño se reunió con toda su familia para sellar el especial momento. “Abel enviudó hace ya 7 años y entristeció el corazón de toda la familia y lógicamente el de él, pero particularmente el de mi mamá. Ella decía, cada vez que lo veía con el pasar del tiempo, que sufría al verlo solo y que anhelaba que algún día encontrara una compañera. Hoy mi mamá ya no está, ella se fue al cielo en 2013, pero creo que está muy contenta. Es una nueva etapa y qué lindo que la vida te regale esta segunda oportunidad”, expresó emocionada su hermana menor, Irene Montesino.

El primer casamiento a distancia finalizó con sus allegados tirándole arroz y gritando, entre todos, “¡vivan los novios!”, a lo que Abel contestó con mucho humor que por la noche tirarían “la casa por la ventana”.

