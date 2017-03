Se complica el inicio de las clases en la provincia

ATEN Capital afirma que en las escuelas hay obras que no se hicieron.

El gremio docente ATEN rechazó ayer una propuesta del gobierno provincial consistente en analizar de manera trimestral el comportamiento de la inflación a fin de otorgar una recomposición salarial. En la reunión, el Ejecutivo –a través de los ministros de Gobierno y Justicia, Mariano Gaido; de Economía, Norberto Bruno; y de Educación, Cristina Storioni– planteó evaluar la situación a fin de marzo y allí dar un incremento en base a las variables de los primeros tres meses del año. “Nos vamos sin nada. Con esto no empiezan las clases”, indicó Susana Delarriva, secretaria adjunta de ATEN.

La dirigente gremial apuntó que lo ofertado por el Gobierno “no tiene ninguna precisión” respecto de números, como tampoco cuál será el piso que se tomará para calcular el índice inflacionario, teniendo en cuenta que el sector reclama “lo adeudado” de 2016.

“Da previsibilidad desde lo presupuestario y garantiza poder adquisitivo. Los gremios pedían analizar esto cada seis meses, ahora será cada tres”. Mariano Gaido Ministro de Gobierno

“Acá no hay ninguna propuesta, mañana (por hoy) plantearemos en el plenario de secretarios generales el plan de lucha con el que seguiremos adelante”, sostuvo Delarriva, quien recordó que el gremio adherirá al paro por 48 horas convocado por CTERA para el lunes y martes, y el de mujeres del miércoles.

En un sentido parecido se manifestó el secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo. “Nos vamos con esto que pretende ser una propuesta, que para nosotros no lo es porque no tenemos qué número presentar en nuestras asambleas. Por lo tanto, les anunciamos a los ministros que ratificábamos todo lo que teníamos resuelto. Así no empiezan las clases, estamos muy lejos de un arreglo”, advirtió.

Después de recibir al gremio docente, los representantes del Gobierno se reunieron con el secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo, y el adjunto de ese sindicato, Jorge Marillán. El resultado fue el mismo: un rotundo rechazo a lo propuesto por el Ejecutivo. “La reunión fue una payasada, la oferta fue nada”, apuntó Quintriqueo al salir del encuentro.

“Este es un año complejo en las finanzas para la provincia, y con mucho esfuerzo lo que ofrecemos es una propuesta que no tiene ni piso ni techo”. Norberto Bruno Ministro de Economía

El dirigente gremial remarcó que el lunes, martes y miércoles de la semana que viene la CTA Neuquén realizará un paro total de actividades. “El lunes habrá una masiva movilización desde las 10 de la mañana a distintos puntos de la provincia”, detalló Quintriqueo.

A media tarde, el Ejecutivo recibió a los representantes de UPCN (y luego a Viales), quienes vieron con mejores ojos la propuesta. “Nosotros no decimos que no, ya que habíamos solicitado una masa trimestral y por esta razón en eso ahí estamos de acuerdo, ya que confiamos en el índice de la provincia”, sostuvo Luis Querci, secretario general de este gremio. La objeción de UPCN es respecto de cuándo se tendrá el número de la inflación y si eso se compensará con un aumento salarial que la iguale.

Después, en conferencia de prensa, los ministros Bruno, Gaido y Storioni dieron detalles de la propuesta. Explicaron que la actualización de los haberes se hará de manera automática y trimestral, tomando como referencia el IPC de Neuquén. Gaido se mostró confiado en que los gremios terminarán aceptando la oferta porque significa “garantizar el poder adquisitivo del salario”.

“Así no empiezan las clases, estamos muy lejos de un arreglo. Esto pretende ser una propuesta que no es”. Marcelo Guagliardo Secretario general de ATEN

Advierten del mal estado de los edificios escolares

La comisión directiva de ATEN Capital convocó para hoy a una conferencia de prensa, junto con directivos y personal de las escuelas que se encuentran con obras de refacción y construcción en curso o “prometidas pero incumplidas”, y que tienen dificultades para el inicio de clases o el funcionamiento durante el año escolar.

“El gobierno realizó en octubre del 2016 el relevamiento de las necesidades edilicias, comprometió obras que durante el verano no se hicieron, entorpeciendo nuevamente el inicio escolar”, se advirtió desde el gremio de los maestros.

También se indicó que los consejeros escolares gremiales de los distritos I y VIII “mostraron durante enero el relevamiento de los trabajos y cargos necesarios en las escuelas de la capital neuquina que el Gobierno desconoció”.

A su vez, se denunció que “los funcionarios especularon con la posibilidad de un no inicio de clases por parte de los trabajadores de la educación para retrasar el comienzo de los trabajos que se debían realizar en el receso”.

La conferencia de prensa se realizará en la Escuela 312 del barrio Gran Neuquén Norte, ubicada en Venado Tuerto 2080 de la capital provincial.

Sadop se adhiere al paro docente del lunes y el martes

El Sindicato de Docentes Privados (Sadop) de la seccional Neuquén informó ayer de su adhesión al paro nacional del lunes y martes de la semana que viene.

El gremio expresó que la medida se resolvió ante la negativa de un ámbito paritario a nivel nacional, que en la provincia “tiene su correlato” ante la ausencia de una propuesta de aumento salarial “realista y acorde al ajuste que recae en los bolsillos de los trabajadores”. Desde Sadop se explicó que, junto con los docentes estatales representados por ATEN, buscan con esto llamar la atención respecto del conflicto en el sector, que no sólo está vinculado a lo salarial sino también “por los atropellos que se están ejerciendo sobre los docentes y el sistema educativo, frente a lo cual la protesta se vuelve la única alternativa válida”. El sindicato convocó para las 10 del lunes a una concentración en la esquina de Roca y Avenida Argentina.