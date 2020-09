Se "confiaron" y quedaron atrapados en el río Collón Cura

El vehículo se quedó "estancado" en un brazo del río al mediodía y, en primera medida, los tripulantes mayores de edad intentaron moverla, pero les fue "imposible" y tuvieron que pedir ayuda. "Al ser una camioneta simple, patinó y no pudieron salir. Lo bueno es que los muchachos no lo apagaron y no entró agua", relató a LMN Norberto Ocares, Director de Defensa Civil de Junín.