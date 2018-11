¿Se controla la diarrea?

Más allá de lo desagradable que puede resultar tener que limpiar, nuestro perritos no la pasan bien cuando atraviesan por un momento de diarrea, que puede tener origen en diversas situaciones. ¿Qué podemos hacer para que se vayan recuperando? Una buena variante es darles caldo, para que recuperen los minerales que se les agotan de tanto hacer caca. Además, el caldo colabora a mantenerlo bien hidratado, clave porque indefectiblemente pierden mucho líquido. Una vez resuelto este primer paso, al día siguiente, seguir con una mezcla de calabaza y carne molida de pollo, que es bien magra (el contenido graso es irritante para las tripas sensibles). La calabaza es muy relajante para el tracto gastrointestinal y alimenta las bacterias buenas. Si a tu perro no le gusta el pollo, se pueden usar otros tipos de carnes, siempre teniendo en cuenta que no sean muy grasosas. Y la cantidad que les vas a dar dependerá, como siempre, del tamaño del perro. Igualmente, no hay que excederse porque al tener la calabaza mucha fibra, darle en exceso puede provocarle otro tipo de diarrea.