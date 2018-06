Se cruzó con su violador, lo increpó y él la golpeó

El hecho ocurrió en el Parque Hundido y había otras presencias ilustres del espectáculo mexicano, como Sugey Abrego y Lilí Brillanti. De hecho, Abrego relató que cuando Vicedo vio a Carbajal se puso muy nerviosa y en ese mismo instante le confesó su duro secreto: que había sido violada por el actor. Luego de que ella llamara a su padre para que la acompañara, este no pudo resistir la incómoda situación y se acercó a increpar a Carbajal junto con su hija. Según relató la propia Elisa, todo se desmadró cuando el actor acusado empujó a su papá y ella, en una crisis de nervios, comenzó a gritarle que era un violador. Entonces fue cuando el actor primero intentó alejarse pero luego, ante el tumulto, golpeó a la joven en el ojo izquierdo.

Ante este dramático momento, Emmanuel Duprez apoyó a la actriz y pidió que, de ser culpable Carbajal, se le castigue. Además, entrevistó a Elisa para que contara su historia. En la entrevista, ella aseguró que no había querido hablar sobre el acoso y abuso que sufrió por parte de Carbajal porque temió terminar siendo agredida por la gente y la propia industria. Elisa, quien además de actriz es psicóloga, no quiere que estas conductas se repitan. Y, como tía, tampoco desea que sus sobrinos toleren estos actos violentos. Por eso, después de las agresiones que sufrió el domingo pasado, fue a la Policía con la idea de hacer la denuncia aunque, según dijo Duprez, la atención no fue la mejor porque en la seccional no había quién le tomara la declaración. Además del golpe en el ojo, la actriz tiene lastimado el cuello y la espalda.

“Cuando lo vi me puse muy nerviosa, me quería ir corriendo del lugar porque el miedo que le tengo al señor Eduardo Carbajal es muy grande. Él me vino a reprochar que yo no acepté estar hace dos años en un teatro porque estaba él”.“Al tenerlo cara a cara me salió decirle qué había pasado hacía dos años y me pegó. Tengo un tajo enorme. Nunca hablé antes porque él me amenazaba todo el tiempo”. Elisa Vicedo. La joven actriz mexicana contó su verdad

21 años tiene actualmente Elisa, quien tenía 19 cuando fue víctima.

El actor dio su versión del hecho

“Yo estaba parado y siento un tironeo y un empujón de atrás: era el padre de esta niña. A él, que es muy agresivo, lo hago responsable de cualquier cosa que me pueda pasar”, dijo Eduardo Carbajal, el actor que está acusado de haber violado a la joven actriz. Según explicó, el papá de Vicedo (Guillermo) lo insultaba y amagaba con golpearlo. Cuando intentó sacárselo de encima, en ese momento llegaba Elisa a los gritos e insultándolo. “El papá se tropezó con ella y fue quien la golpeó, supongo que con la cabeza, no lo sé”, se defendió.