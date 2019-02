Se defendió de sus vecinos, fue a juicio y la absolvieron

No se comprobó que la joven disparó y se concluyó que vivía una situación límite.

Neuquén. “Decidan lo que decidan, solamente quiero vivir tranquila, no quiero vivir así. Es feo estar escondiéndose y todas las noches soñar que pueden matar a tu hijo. Sé que no estuve bien, lamentablemente me crié entre caníbales”, afirmó la joven de 21 años, minutos antes de ser sobreseída por defenderse de sus vecinos. Se trata de la mujer que fue acusada de disparar contra un hombre del barrio Gran Neuquén Sur y su hijo.