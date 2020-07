Se salvó del COVID-19, pero perdió 27 kilos

Tras estar 25 días en coma inducido, Ayyad salió de terapia intensiva y comenzó a ganar peso y fuerza: "Mis piernas y brazos estaban delgados y mi pecho había desaparecido. No podía creer lo difícil que era llegar al borde de la cama y pararse", contó en diálogo con el sitio digital del Hospital Johns Hopkins. "Todos los días, estoy mejorando cada vez más", aseguró Ayyad, al tiempo que reconoció que para él recuperarse de COVID-19 es más difícil que entrenarse para sus carreras.

El coronavirus le cambió radicalmente y cuando despertó del coma vio que su cuerpo era otro: "Estaba básicamente paralizado, no podía moverme. Todos mis músculos habían desaparecido", dijo. Además, Ahmad tuvo que superar una terapia para recuperarse: "Terapia del habla, porque no podía hablar. Terapia social, ya que tuve que volver a aprender a tragar. Y fisioterapia para despertar mi cuerpo. Tenía dificultad para respirar porque mis pulmones estaban dañados, mi corazón estaba dañado".

Tras superarlo, para junio Ayyad logró recuperar unos 20 kilogramos y ahora aprovecha para mandar un mensaje a quienes no usan tapabocas durante la pandemia de coronavirus: "Lo conseguí y sobreviví, y todavía estoy aterrorizado", declaró a la CNN. "Me preocupa mucho ver a la gente tomar esto a la ligera", agregó. Y dejó una reflexión: "Esta no es la gripe. La gente debe tener cuidado y saber que puede pasarle a cualquiera".

La doctora Natalie West, médica de cuidados críticos y pulmonares del hospital Johns Hopkins, que trató a Ahmad Ayyad desde el primer momento, aseguró que el caso de este paciente le abrió los ojos: "Se trata de un individuo muy atlético y que también es joven, así que lo primero que pensé fue: ‘Si esto le puede pasar a él y está tan enfermo, realmente puede pasarle a cualquiera’".