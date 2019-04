Se desprende un iceberg con una base británica arriba

Se espera que el iceberg, que mide más de 1500 kilómetros cuadrados, se desprenda de la plataforma de hielo Brunt en tan solo unos meses. Pero ya en 2012 un satélite había revelado los primeros signos de movimiento de un abismo en la plataforma de hielo que llevaba inactivo al menos 35 años. Sin embargo, los glaciólogos ya determinaron que la velocidad de la grieta va a continuar abriéndose y acrecentándose. La posibilidad de que la grieta aumente y amenace la estación es lo que obligó a su reubicación.

La base Halley está situada específicamente en la zona Brunt Ice Shelf, a unos 1400 kilómetros del Polo Sur. En su interior se alojaban 70 científicos en verano y un promedio de 16 en invierno. Su actividad principal era la investigación atmosférica y también la geología y la glaciología. En 1985, sus técnicos detectaron el agujero en la capa de ozono.

El complejo consta de un módulo central de color rojo, pensado para alojar las actividades comunes y recreativas, mientras que los de color azul eran laboratorios, oficinas, generadores de energía, una plataforma de observación y otras facilidades. Los módulos estaban acondicionados para soportar vientos habituales de hasta 100 kilómetros por hora y temperaturas que van desde los 30 grados bajo cero hasta los 55 grados bajo cero.

Por el momento no hay precisiones sobre el traslado de las estructuras, pero sí de las causas que llevaron a la formación del iceberg que obligó a su desalojo. Esta nueva investigación, publicada en The Cryosphere, determinó que este fenómeno no está ligado al proceso de calentamiento global que afecta a los hielos antárticos, sino a uno cíclico natural en esta plataforma de hielo que ya ocurrió en el pasado.