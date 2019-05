Se entregó el empresario neuquino buscado por estafas en Bariloche

Souza estuvo prófugo durante una semana y luego se presentó en la fiscalía local, donde se habían presentado todas las denuncias en su contra.

El empresario fundó en Bariloche HS Desarrollos Urbanos, una compañía dedicada a la construcción de viviendas en seco, que durante los primeros años de funcionamiento tuvo buena respuesta de los clientes.

No obstante, en los últimos meses comenzaron los incumplimientos que fueron atribuidos por el mismo empresario “al proceso inflacionario de este país”.

"Sólo se trata de una demora en la entrega de las viviendas", explicó la defensa del empresario.

Souza fue acusado por el fiscal Sergio Pichetto por 31 quien lo acusó de haber actuado de haber cometido intencionalmente las estafas, debido a que al concretar las operaciones sabía que no iba a poder entregar las viviendas.

La defensa, por su parte, intentó descartar la estafa y aseguró que “sólo se trata de una demora en la entrega de las viviendas” requiriendo la devolución de la documentación secuestrada para poder responder a todas las obligaciones contractuales asumidas.

Durante la audiencia, el fiscal aseguró que Souza “tenía deudas con proveedores, con empleados y con la habilitación municipal, sin embargo siguió asumiendo compromisos con quienes hoy presentaron sus demandas”.

Explicó que se trata de una estafa debido a que todo el dinero que cobró el empresario, no fue a la empresa sino a sus arcas personales, y adujo en todo momento que la compañía tenía solvencia económica y podía hacer frente a todas las obras previstas.

Los denunciantes detallaron el dinero entregado al empresario, que alcanzaría en total $ 28 millones y más de 80 mil dólares que fueron entregados en efectivo ya sea en anticipo o cuotas, en dinero como parte de pago e incluso en terrenos.

El Juez Juan Martín Arroyo dispuso un año para investigar el hecho, argumentando que se trata de una causa compleja, tiempo en el que Souza deberá presentarse regularmente en el edificio del Ministerio Público Fiscal.

El empresario se defendió de la acusación del fiscal y dijo que “intentó salvar la empresa con un esfuerzo titánico” y argumentó que desde la inauguración de la firma, entregó más de 130 viviendas.

Agregó que cuando se verifiquen los movimientos contables "van a encontrar que el dinero está en materiales y sueldos. No me escapé, no me profugué, tuve que tomar distancia para reconvenirme".

Luego describió "no tengo dinero en el exterior, no me he enriquecido, si soy culpable de algo es de haber intentado llevar la empresa adelante. Todo el mundo me aconsejó hacer convocatoria de acreedores y yo no acepté" y continuó "No hubo jamás de mi parte malversación alguna, errores quizás. Yo no estoy mintiendo".

Además, respondiendo al fiscal Pichetto apuntó "Yo no desmantelé la fábrica ni quise estafar a nadie" y apuntó a la realidad del país para justificar los problemas de su empresa.

LEÉ MÁS

Está prófugo: la Justicia de Bariloche busca a un empresario neuquino denunciado por múltiples estafas

El empresario de Bariloche denunciado por estafa publicó un mensaje en Facebook