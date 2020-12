Se filtran documentos que exponen al gobierno de China al inicio de la pandemia

En un informe titulado "documento interno, por favor mantenga la confidencialidad", las autoridades sanitarias locales de la provincia de Hubei, donde se detectó el virus por primera vez, enumeran un total de 5.918 casos nuevos detectados el 10 de febrero, más del doble del número público oficial de casos confirmados, desglosando el total en diversas subcategorías. Esta cifra mayor nunca se reveló completamente en ese momento, ya que el sistema de contabilidad de China parecía, en el tumulto de las primeras semanas de la pandemia, restar importancia a la gravedad del brote.

china-coronavirus.jpg

La cifra no revelada anteriormente se encuentra entre una serie de revelaciones contenidas en 117 páginas de documentos filtrados del Centro Provincial de Hubei para el Control y la Prevención de Enfermedades, compartidos y verificados por la CNN.

Es el 10 de febrero en Pekín y el presidente chino Xi Jinping, quien durante semanas no ha sido visto en público, se dirige al personal del hospital en la ciudad de Wuhan mientras luchan por contener la propagación de un nuevo coronavirus, aún sin nombre oficial.

Uno de los puntos de datos más llamativos se refiere a la lentitud con la que se diagnosticaron los pacientes locales de Covid-19. Incluso cuando las autoridades de Hubei presentaron al público su manejo del brote inicial como eficiente y transparente, los documentos muestran que los funcionarios de salud locales dependían de mecanismos defectuosos de prueba y notificación. Un informe en los documentos de principios de marzo dice que el tiempo medio entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico confirmado fue de 23,3 días, lo cual, según los expertos, habría obstaculizado considerablemente las medidas para vigilar y combatir la enfermedad.

Este martes 1 de diciembre se cumple un año desde que el primer paciente conocido mostró síntomas de la enfermedad en la capital provincial de Hubei, Wuhan, según un estudio clave de la revista médica Lancet.

Al mismo tiempo que se cree que el virus surgió por primera vez, los documentos muestran que otra crisis de salud se estaba desarrollando: Hubei se enfrentaba a un importante brote de gripe. Según los documentos, esto causó que los casos se elevaran a 20 veces el nivel registrado el año anterior, lo que supuso un enorme nivel de estrés adicional para un sistema de atención sanitaria ya sobrecargado.

La "epidemia" de gripe, como señalaron los funcionarios en el documento, no sólo estuvo presente en Wuhan en diciembre, sino que fue mayor en las ciudades vecinas de Yichang y Xianning. No está claro qué impacto o conexión tuvo el pico de la gripe en el brote de Covid-19. Y aunque no hay ninguna sugerencia en los documentos de que las dos crisis paralelas estén vinculadas, la información sobre la magnitud del pico de la gripe de Hubei todavía no se ha hecho pública.

Las revelaciones filtradas llegan a medida que aumenta la presión de los Estados Unidos y la Unión Europea sobre China para que coopere plenamente con una investigación de la Organización Mundial de la Salud sobre los orígenes del virus que desde entonces se ha propagado a todos los rincones del mundo, infectando a más de 60 millones de personas y matando a 1,46 millones.

.