Las escuchas fueron difundidas en el programa radial Libre de Radio Berlín, que conduce Luis Majul.

Cristina Fernández Kirchner: Pero además yo creo que hay que armar algo más joven… Un sub 40…

Oscar Parrilli: Sí. Sí. Yo coincido totalmente. Tienen que aparecer caras nuevas.

CFK: Sí. Sí. Absolutamente.

OP: Sí en eso yo estoy convencido. Yo creo que tenemos que trabajar para los que vienen, no para volver nosotros.

CFK: Claro. Yo estoy convencida. Absolutamente.

OP: Eso es lo que tenemos que hacer nosotros.

CFK: Dale, dale… ¿Pero vos decís que lo del partido, los dejemos a estos pelotudos hablando solos ahí en el partido?

OP: y yo creo que nosotros que vamos a ir a pelearnos con ellos?..

CFK: nooo, no, no…. En absoluto. No. En absoluto. En absoluto.

OP: No, nos peleemos por el partido… Que hagan lo que quieran..

CFK: No, que se suturen el orto… Aparte a mí nunca me importó el partido. Acá nunca le dimos bola tampoco.

OP: no, no..

CFK: Nunca. Bueno, Oscar… P: Nos hablamos en la semana. Chau, Chau.

Cristina Kirchner y el enojo con Pichetto, Massa y el insulto a Stolbizer

Oscar Parrilli: Vos querés que salgamos a contestarles a estos? No les decimos un carajo, no? Nada…

Cristina Fernández de Kirchner: A quién?

OP: A estos, a Pichetto, todos estos… No les decimos nada… a los Intendentes…

CFK: Nooo…

OP: A mí me han llamado. Yo me callo la boca y no hablo un carajo.

CFK: Noooo.

OP: Que hablen, nomás…

CFK: ¿Vos te creés que la gente registra lo que dice Pichetto? Y si lo registra, lo registra para putearlo. Nooo… Noooo… Ignorarlos. Al que hay que pegarle es a Massa… Ese sí. Habla bien de Macri por TN y mal de Macri por C5N, es increíble.

OP: Es increíble, sí sí… doble discurso.

CFK: No, acá hay que sacudirla a la gorda hija de puta esta y a Massa, no hay que perder el tiempo con Pichetto y todos esos, noooo, dejalos.

